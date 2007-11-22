Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає сусідні країни та весь світ висловити повагу до жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав на церемонії вручення державних нагород дослідникам Голодомору в Україні.

Підкреслюючи важливість збереження пам’яті про жертв Голодомору В.ЮЩЕНКО наголосив: «дуже хотілось би, щоб наші сусіди в прямому і переносному сенсі цього слова, щоб весь світ , принаймні, висловив повагу до трагедії, яку пережив наш народ».

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що Голодомор в Україні є не лише трагедією українського народу. За його словами, це трагедія планетарного масштабу.

«Чому так боляче для когось, коли ми почали запитувати людей, що ви знаєте про історію 1932-1933 років», - запитав глава держави.

Він зазначив, що не розуміє, чому ще досі хтось заперечує Голодомор, або виступає проти збору даних про факти Голодомору. «В чому тут некоректність, нечуйність по відношенню до когось. Переконаний, що ми поступаємо виключно морально. Це не праця проти когось, це праця заради себе», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент переконаний, що для того, щоб світ почув українську історію і розділив скорботу українців, потрібно мати повагу самих до себе – що українці достойно шанують пам’ять жертв. Президент в чергове висловився за створення національного музею в Києві та інших містах України, зокрема в Харкові, за спорудження пам’ятників в селах, що пережили Голодомор, за написання книг, створення фільмів про Голодомор та за створення книги національної пам’яті.

«Ще дуже багато чого необхідно робити, щоб це стало добрим сигналом нашим сусідам, всьому світу, що це є трагедія, яку потрібно шанувати», - підкреслив Президент, подякувавши присутнім дослідникам Голодомору за їх роботу в цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, днями російське МЗС заявило, що «оголошення трагічних подій «актом геноциду» українського народу є однобоким спотворенням історії на догоду сучасним кон`юнктурним політико-ідеологічним установкам». На їх думку, «це ображає пам`ять жертв інших національностей, загиблих в голод 1932-1933 років у колишньому Радянському Союзі».