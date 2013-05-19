ЗМІ: Побиттям журналістів міг керувати голова осередку Молодих регіонів

У нападі на журналістку "5 каналу" Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя в суботу, імовірно, брав участь голова Білоцерківської міськорганізації "Молодих регіонів". Про це повідомляє Українська правда.

Зокрема, на фото Влада Соделя, зроблених під час нападу молодиків, видно чоловіка в чорній сорочці, який весь час пильно спостерігав за агресивними діями хлопців.

На відео також добре видно, що він завжди супроводжує агресорів.

Саме він вступає в розмову з віце-спікером Русланом Кошулинським, коли той намагається владнати конфлікт.

Водночас, як видно з фото, він дуже схожий на голову Білоцерківської міської молодіжної організації "Молоді регіони", яка є молодіжним крилом Партії регіонів, Василя Бойка.

Як повідомлялося, в одному з нападників журналісти опізнали Вадима Тітушка, який також проживає в місті Біла Церква.

Окрім того, на інших фото Соделя поруч із Тітушком під час нападу на журналістів можна побачити іншого хлопця в сірій футболці й кепці.

Він же присутній на фото зі сторінки Тітушка у соціальній мережі Вконтакте, яка згодом була видалена.

Ігор Незгодний розмістив на своїй сторінці в Facebook скріншот, на якому видно, як цей хлопець стоїть у суботу на мітингу, організованому Партією регіонів, із ксивою адміністрації заходу. За даними Незгодного, хлопця звуть Арсен Капанський.

Як відомо, у Партії регіонів спростували інформацію, що журналістів побили учасники Антифашистського мітингу.

"Ми категорично відкидаємо звинувачення, що в бійці на мітингу опозиції на вулиці Житомирській були помічені учасники Антифашистського мітингу. У момент, коли відбулася бійка, учасники нашого мітингу були на Європейській площі", - заявляв нардеп від ПР Віталій Журавський.

У Партії регіонів також поклали відповідальність за інцидент на опозицію, яка не змогла забезпечити безпеку учасників свого мітингу.

Разом з тим зазначається, що, кореспондент "Української правди" була свідком того, як молодики, які згодом зчинили бійку з прихильниками "Свободи" і побили журналістів, спочатку стояли біля мітингу, організованого Партією регіонів, біля загородження.

Згодом із дворика на Хрещатику нагору до мітингу опозиції вирушили бійці "Беркуту", а за ними й згадані молодики спортивної статури.