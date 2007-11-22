Азаров лякає помаранчевих новими достроковими виборами

Перший віце-прем`єр Микола Азаров заявив, що Партія регіонів з повагою ставиться до вибору народу України на позачергових парламентських виборах і не має наміру перешкоджати створенню демократичної коаліції, повідомляє сайт ПР.

«Партія регіонів не блокуватиме створення коаліції демократичних сил. Ми сподіваємося на те, що Парламент, принаймні, запрацює», - сказав Микола Азаров.

Він заявив, що абсолютно спокійно ставиться до того, що із завтрашнього дня він стане в.о. Першого віце-прем`єр-міністра і в.о. Міністра фінансів. Микола Янович також підкреслив, що Партія регіонів готова конструктивно працювати в статусі опозиції.

Микола Азаров в той же час зауважив, що Партія регіонів ініціюватиме дострокові парламентські вибори, якщо робота Верховної Ради буде неконструктивною, і вона не виконуватиме свої функції.