Україна залишається між диктатурою і демократією

В Україні покращився показник рівня демократії, але країна як і раніше знаходиться на проміжному етапі між диктатурою і демократією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила науковий керівник Фонду «Демократичні ініціативи» Ірина БЕКЕШКІНА сьогодні на прес-конференції в Києві, представляючи результати опитування громадської думки, які проводилися фондом 1-11 червня спільно з компанією «Юкрейніан соціолоджі сервіс».

«При 10-бальній шкалі оцінки, в якій «одиниця» означає повну диктатуру, респонденти оцінили стан демократії в Україні на рівні 5,48 балів. Це істотно краща оцінка, ніж два роки тому – тоді було 4,85 бала», - сказала І.БЕКЕШКІНА.

Соціолог також відзначила збільшення кількості громадян, які називають демократію найбажанішою моделлю розвитку держави, - до 52% проти 41% в 2004 році. При цьому, за її словами, майже на 13% знизилася кількість громадян, для яких не має значення, який режим існує в країні. «Демократії стало більше, але людям не подобається як вона функціонує. Приміром, у 2004 році 59% опитаних висловлювали невдоволення функціонуванням демократії в Україні. Зараз ця кількість майже не змінилася – 61%», - констатувала вона.

І.БЕКЕШКІНА підкреслила, що в міжнародній практиці не зустрічалися випадки, коли громадяни оцінювали стан демократії 10 балами. «Вважається, що 7 балів означає стабільний демократичний розвиток і функціонування», - пояснила соціолог.

Фонд «Демократичні ініціативи» і компанія «Юкрейніан соціолоджі сервіс» 1-11 червня провели соціологічне опитування в усіх областях України, Автономній Республіці Крим, Києві і Севастополі. В опитуванні взяли участь 2011 респондентів старше 18 років. Статистична похибка не перевищує 2,2%.