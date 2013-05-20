Захарченко обіцяє покарати винних у побитті журналістів 18 травня

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з народними депутатами.

За словами міністра, він з самого початку тримає на особистому контролі розслідування інциденту, який стався на вул. Великій Житомирській у Києві.

Крім того, повідомив Захарченко, триває службова перевірка за фактом можливої бездіяльності працівників столичної міліції, а слідчі та оперативники посилено працюють, аби з’ясувати повну картину подій та притягнути винних до відповідальності.

Як зазначили також в УЗГ, народні депутати Арсен Аваков, Леонід Ємець та Ірина Геращенко поставили багато запитань щодо дій міліції 18 травня, про хід розслідування побиття журналістки «5 каналу» і пошуку підозрюваних, а також отримали відповіді на всі питання від міністра, його заступника Віктора Ратушняка, в.о. начальника Головного слідчого управління МВС Олександра Гончарова та керівника столичної міліції Валерія Коряка.

Крім того, як йдеться в повідомленні, погляд журналістської спільноти на події озвучила виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. У свою чергу міністр запевнив, що вже завтра зустрінеться з журналістами, та подякував працівникам ЗМІ за небайдужість і допомогу у розслідуванні.

Як повідомлялося, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Влада Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".

"На нас напали близько 10 осіб у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

У справі за фактом побиття журналістів під час масових акцій у Києві 18 травня вже встановлено головного підозрюваного і допитано близько 70 осіб, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров сьогодні на акції представників ЗМІ під будівлею МВС з вимогою до Захарченка якнайшвидше розслідувати справу за фактом побиття журналістів.

Він додав, що встановлено «ймовірного головного підозрюваного у справі» і допитано його родичів. Разом з тим, Татаров відмовився називати цю людину.