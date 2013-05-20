Глава МВС: Підозрювані у побитті журналістів переховуються

Таку інформацію сьогодні під час зустрічі з керівником МВС отримали народні депутати від опозиції Арсен Аваков, Леонід Ємець (члени фракції "Батьківщина") та Ірина Геращенко (фракція "УДАР"), а також журналіст Вікторія Сюмар, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За даними прес-служби, міністр повідомив опозиціонерам, що особи, які били журналістку Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя, встановлені і дійсно є членами бійцівського клубу, при цьому обоє - і Титушко, і Бойко - наразі зникли з постійного місця проживання.

Захарченко заявив, зазначили в Батьківщині», що його відомство перевіряє приналежність хуліганів до «молодіжки» Партії регіонів.

За словами депутата Ємця, міністр підтвердив готовність прозвітувати у парламенті «в разі, якщо ВР за це проголосує», а також поінформував про початок службового розслідування щодо бездіяльності міліції.

Також Ємець повідомив, що міністр не зміг відповісти на запитання, як військова техніка - БТР без номерних знаків, - опинилася в самому центрі міста та проїхала через всі кордони міліції.

Як повідомлялося, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук і фотографа Влада Соделя. За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками "свободівців".

"На нас напали близько 10 осіб у спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били "свободівців", і їм це категорично не сподобалося", - розповів фотограф.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

У свою чергу заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров сьогодні повідомив, що у справі за фактом побиття журналістів під час масових акцій у Києві 18 травня вже встановлено головного підозрюваного і допитано близько 70 осіб.

Він додав, що встановлено «ймовірного головного підозрюваного у справі» і допитано його родичів. Разом з тим, Татаров відмовився називати цю людину.