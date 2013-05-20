Янукович призначив нового голову Держслужби зайнятості
19:55, 20 травня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Марину Лазебну головою Державної служби зайнятості України.
Президент призначив нового голову Держслужби зайнятості
Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомлялося, раніше Лазебна обіймала посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.
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