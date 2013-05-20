Янукович призначив нового голову Держслужби зайнятості

Президент України Віктор Янукович призначив Марину Лазебну головою Державної служби зайнятості України.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Як повідомлялося, раніше Лазебна обіймала посаду директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

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