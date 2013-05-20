Янукович призначив трьох голів РДА в Києві
20:43, 20 травня 2013Політика
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Янукович призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської РДА в Києві.
Президент призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської РДА
Президент України Віктор Янукович призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської районних державних адміністрацій в Києві.
Відповідні розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.
Так, головою Дніпровської районної в Києві держадміністрації призначено Сергія Кравченка, головою Деснянської РДА - Станіслава Прокопенка.
Сергія Крушановського Президент призначив головою Подільської районної в Києві державної адміністрації.
Як повідомлялося, Крушановський раніше працював першим заступником начальника Головного управління житлового господарства КМДА.
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