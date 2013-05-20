Янукович призначив трьох голів РДА в Києві

20:43, 20 травня 2013
Політика
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Янукович призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської РДА в Києві.

Янукович

Президент України Віктор Янукович призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської районних державних адміністрацій в Києві.

Відповідні розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

Так, головою Дніпровської районної в Києві держадміністрації призначено Сергія Кравченка, головою Деснянської РДА - Станіслава Прокопенка.

Сергія Крушановського Президент призначив головою Подільської районної в Києві державної адміністрації.

Як повідомлялося, Крушановський раніше працював першим заступником начальника Головного управління житлового господарства КМДА.

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