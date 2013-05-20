Янукович призначив трьох голів РДА в Києві

Янукович призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської РДА в Києві.

Президент України Віктор Янукович призначив голів Дніпровської, Подільської та Деснянської районних державних адміністрацій в Києві. Відповідні розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави. Так, головою Дніпровської районної в Києві держадміністрації призначено Сергія Кравченка, головою Деснянської РДА - Станіслава Прокопенка. Сергія Крушановського Президент призначив головою Подільської районної в Києві державної адміністрації. Як повідомлялося, Крушановський раніше працював першим заступником начальника Головного управління житлового господарства КМДА.

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