Посол США нагадує, що його не пускають до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації нового лабораторного навчального центру, створеного за сприяння уряду США.

«У нас немає остаточного дозволу, але сподіваюся незабаром його одержати», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня стало відомо, що голова Представництва ЄС в Україні Томбінський і посол США в Україні Теффт не зможуть відвідати Тимошенко 29 квітня, оскільки їх візит на пізніший термін перенесла Державна пенітенціарна служба.

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14 травня Томбінський заявив, що чекає офіційного повідомлення від ДПтС України про дату відвідин Тимошенко.

“Ми чекаємо офіційного повідомлення пенітенціарної служби. Поки нам в пенітенціарній службі повідомили, що такий візит можливий після вихідних. Зараз, на мою думку, вихідні вже закінчилися, але я сподіваюся, що в цьому випадку вони не мали на увазі літніх відпусток”, - сказав Томбінський.