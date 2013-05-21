Посол США нагадує, що його не пускають до Тимошенко
Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт, що подав заявку на відвідини екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко спільно з послом ЄС в Україні Яном Томбінським, розраховує одержати дозвіл найближчим часом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час презентації нового лабораторного навчального центру, створеного за сприяння уряду США.
«У нас немає остаточного дозволу, але сподіваюся незабаром його одержати», - сказав посол.
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня стало відомо, що голова Представництва ЄС в Україні Томбінський і посол США в Україні Теффт не зможуть відвідати Тимошенко 29 квітня, оскільки їх візит на пізніший термін перенесла Державна пенітенціарна служба.
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14 травня Томбінський заявив, що чекає офіційного повідомлення від ДПтС України про дату відвідин Тимошенко.
“Ми чекаємо офіційного повідомлення пенітенціарної служби. Поки нам в пенітенціарній службі повідомили, що такий візит можливий після вихідних. Зараз, на мою думку, вихідні вже закінчилися, але я сподіваюся, що в цьому випадку вони не мали на увазі літніх відпусток”, - сказав Томбінський.