Тюремники скаржаться, що Тимошенко їх оббріхує

У Державній пенітенціарній службі називають відвертою неправдою твердження екс-прем’єра Юлії Тимошенко про те, що пенітенціарна служба перешкоджає її етапуванню на засідання суду в Києві.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ДПтС.

«Керівництво колонії надзвичайно обурене поширенням відвертої неправди засудженою Тимошенко, що з’явилася сьогодні в Інтернет-ЗМІ, стосовно начебто перешкоджань з боку пенітенціарної служби засудженій в її «непереборному бажанні» бути етапованою до суду», - зазначається в повідомленні.

Разом з тим у пенітенціарній службі вважають, що «як би не намагалась засуджена та її захисники оббрехати дії пенітенціаріїв, їм навряд чи вдасться змусити усіх пацієнтів та медичний персонал ЦКЛ № 5 забути про те, що кожного разу напередодні судового засідання автомобілі для конвою Тимошенко очікували на засуджену (на подвір’ї лікарні) по декілька годин».

Також «навряд чи у пацієнтів лікарні та медичного персоналу, як би того не прагнула засуджена, станеться амнезія щодо кількості візитів керівника Качанівської виправної колонії Ігоря Коплащікова до засудженої Тимошенко», - продовжили в ДПтС, додавши, що «його постійно бачать і пацієнти, і лікарі закладу, коли він по декілька разів заходить до засудженої і на передодні судових засідань, і в день суду».

Крім того, ДПтС обурює «намагання Тимошенко обмовити свою сусідку, яка разом із нею перебуває в лікарняній палаті».

«Жінка навіть не здогадується, з яких низьких власних мотивів її використовує засуджена Тимошенко, поширюючи неправду про начебто надання свідчення своєю сусідкою, і тим паче про її «сльози». Складається враження, що оскільки засудженій Тимошенко не вдалося змусити суспільство та Європейський суд з прав людини повірити у брехню щодо начебто її побиття працівниками виправної колонії, то вона вирішила той самий сценарій застосувати до своєї сусідки. Прикро констатувати, але подібні вчинки засудженої Тимошенко не можна називати інакше, як аморальними», - зазначається в повідомленні.

При цьому прес-служба ДПтС України попросила журналістів «не поширювати неправду про людей, які цілодобово дбають про безпеку засудженої Тимошенко і систематично вислуховують її погрози та нечемні коментарі на свою адресу, фахово виконують свої обов’язки і намагаються у будь-який спосіб догодити засудженій Тимошенко».