Тягнибок вимагає не зловживати в парламенті скороченою процедурою

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Свободи», на цьому він наголосив учора під час засідання Погоджувальної ради парламенту.

Тягнибок нагадав, що в Регламенті ВР чітко виписано випадки, коли питання обговорюють за скороченою процедурою. Це, зокрема, питання проекту порядку денного сесії; про обрання та відсторонення головуючого на пленарному засіданні; ухвалення рішення щодо виїзного засідання; зміни до рішення лічильної комісії; рішення з процедурних питань.

«Провладна більшість голосує таким чином, що переважну більшість питань у Верховній Раді розглядають за скороченою процедурою, незалежно від важливості й складності питання – від технічних законів щодо оновлення термінології до стратегічних для країни проектів. Суть парламентаризму полягає в необхідності широкого обговорення. У Регламенті прописана процедура обговорення рішень, щоби не виникали такі казуси, як минулого тижня, коли через елементарне невігластво деяких депутатів Верховна Рада відмовлялася відзначати пам’ятні дати, пов’язані з іменами відомих українців», – зазначив Тягнибок.

Він також підкреслив, що в тижневий розклад розгляду питань знову включено законопроекти, підтримані 4 квітня так званим «виїзним засіданням» на вул. Банковій. «Намагання керівництва Верховної Ради поставити їх на «друге читання» потрібно оцінювати не інакше як злочин», - заявив він, додавши, що фракція націоналістів наполягає на законній процедурі ухвалення цих законопроектів.

Також «Свобода» закликає народних депутатів підтримати ті законопроекти, які спрямовані на оздоровлення економіки, зміцнення місцевого самоврядування, подолання корупції та створення умов для посилення соціального захисту громадян.