Яценюк упевнений, що Тимошенко переможе на виборах

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"ОО "Батьківщина" прийняла рішення у минулому році висунути Юлію Тимошенко кандидатом в президенти нашої країни. Якщо Юля буде мати можливість брати участь у президентських виборах, то вона… переможе", - цитує Українська правда.

За його словами, якщо суд не виправдає Тимошенко і вона не братиме участь у перегонах, то новий демократичний президент своїм першим указом звільнить її, другим – змусить прокуратуру "розслідувати її незаконне політичне переслідування".