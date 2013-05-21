Яценюк упевнений, що Тимошенко переможе на виборах
05:57, 21 травня 2013Політика
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Лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк впевнений, що якщо екс-прем'єр Юлія Тимошенко візьме участь у виборах президента, то вона переможе.
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.
"ОО "Батьківщина" прийняла рішення у минулому році висунути Юлію Тимошенко кандидатом в президенти нашої країни. Якщо Юля буде мати можливість брати участь у президентських виборах, то вона… переможе", - цитує Українська правда.
За його словами, якщо суд не виправдає Тимошенко і вона не братиме участь у перегонах, то новий демократичний президент своїм першим указом звільнить її, другим – змусить прокуратуру "розслідувати її незаконне політичне переслідування".
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