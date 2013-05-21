Герман звинувачує опозицію у побитті журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу у парламенті. Вона закликала депутатів всіх фракцій завтра о 9.00 разом покласти квіти до пам’ятника Шевченку в Києві.

“Я прошу про це особливо опозицію. Я прошу опозицію не звертати увагу на ці останні події. Це нічого, що вам не вдалася акція “Вставай, Україно!”, і що вам не вдалося проголосити єдиного кандидата”, - сказала вона.

“Те, що вам не вдалося проголосити єдиного кандидата, не означає, що ви повинні робити якісь такі провокаційні акції як побиття журналістів”, - сказала депутат.