Опозиція зустріла Захарченка у ВР вигуками «Ганьба!»

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні міністр виступить перед парламентом з інформацією щодо подій під час проведення масових заходів у місті Києві 18 травня 2013 року.

Також сьогодні планується розглянути для включення до порядку денного законопроект про внесення доповнень до Кримінального кодексу України щодо особливостей обчислення строків давності за злочини, вчинене деякими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб).