Міліція арештувала авторитета, який тримав у страху Київський вокзал

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України затримали кримінального авторитета, який на території київського Центрального залізничного вокзалу створив систему кримінальних поборів.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

В міліції розповідають, що через своїх помічників авторитет одержував данину з крадіїв, шахраїв, таксистів, маршруточників, підприємців, стихійних продавців і так званих “квартирниць”. У результаті кожен, хто отримував хоч якийсь прибуток навколо вокзалу, був зобов’язаний віддати частину.

Також він та його спільники вимагали гроші з підприємців, що працюють на міжміських перевезеннях. Бізнесмени повинні були сплачувати данину за неперешкоджання їх законній діяльності.

Міліція розповідає, що неодноразово затримувала цього кримінального авторитета, але він намагався через своїх людей продовжувати свій “кримінальний бізнес”.

Цього разу, наголошують в міліції, працівники ГУБОЗ до найменших деталей спланували операцію по документуванню незаконної діяльності та затриманню зловмисників. У результаті ліквідована верхівка злочинного середовища – організатор та його «права рука».

Стосовно чоловіків розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі зловмисники перебувають під вартою та їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Цей термін може бути і більшим, адже правоохоронці здійснюють перевірку фігурантів на причетність затриманих до інших злочинних схем. Саме тому всім, хто потерпів від діяльності кримінального авторитету, керівництво ГУБОЗ рекомендує звертатися із заявами до чергової частини Главку (тел. 461-16-01).