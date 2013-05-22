Невідомі загасили вогонь на Меморіалі Слави в Сумах

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації Партії регіонів, представники якої були одними з ініціаторів відновлення Вічного вогню, його було залито водою.

«У вівторок, 21 травня, невідомі залили водою Вічний вогонь на Меморіалі Слави. Символ Великої Перемоги не горів у Сумах цілих десять років. І лише завдяки ініціативі фракції Партії регіонів у Сумській міській раді та допомозі активних громадських діячів 9 травня 2013 року він знову запалав. Регіонали обурені цим ганебним вчинком», – наголошується у повідомленні.

Прес-служба також припускає, що акція могла бути спланованою.

Як зазначають в прес-службі, регіонали не збираються звертатися з цього приводу до правоохоронців і залишають факт вандалізму на совісті зловмисників.

"Сьогодні після очищення форсунок Вічний вогонь було запалено знову", - повідомила прес-служба облосередку ПР.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 9 травня після десятирічної перерви Вічний вогонь знову було запалено на Меморіалі Слави. Для цього була проведена благодійна акція, в ході якої для відновлення вогню було зібрано близько 30 тисяч гривень.