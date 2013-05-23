Лутковська: В Україні виконується лише 30% судових рішень

Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська під час парламентських слухань на тему: «Стан виконання судових рішень в Україні», повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена.

Зокрема, за її словами, впродовж минулого року до Уповноваженого з прав людини звернулось близько 100 тис. осіб, і за кількістю звернень, що надходять з питань невиконання судових рішень, можна стверджувати, що в Україні чи не найбільше порушених прав громадян спостерігається саме у цій сфері. «За офіційними даними Міністерства юстиції України, наразі виконується лише близько 30% рішень національних судів. Отже, решта 70% – це порушення прав громадян на судовий захист, які мають перспективу стати предметом дослідження Європейського суду з прав людини», - підкреслила омбудсмен.

На сьогодні більшість судових рішень, що не виконуються, – це так звані «соціальні справи», в рамках яких громадяни намагаються отримати соціальні виплати, передбачені законодавством. За даними Міністерства соціальної політики, в цілому недофінансування соціальних виплат в державному бюджеті становить кілька десятків мільярдів гривень, зазначила Лутковська.

Протягом минулого року українські суди винесли майже 2 млн рішень з приводу соціальних виплат дітям війни, понад півмільйона рішень щодо виплат інвалідам війни та чорнобильцям. Однак всі рішення судів, що прийняті на користь громадян та набули законної сили, залишаються невиконаними через відсутність необхідних коштів у державному бюджеті та наявність чинного законодавства, спрямованого на скорочення соціальних видатків з державного бюджету через дефіцит коштів, констатувала Уповноважений з прав людини.