Герман присоромила Яценюка за жувальну гумку у ВР





На її думку, це принизливо, повідомляє НБН.

«Пан Рибак, у мене до вас дуже делікатне прохання, ви б не могли попросити Арсенія Яценюка викидати жуйку перед виступом, тому що це принизливо», - сказала пані Герман.

Зазначимо, на обговоренні в парламенті проекту постанови про проведення парламентських слухань про наслідки пенсійної реформи Арсеній Яценюк під час свого виступу на адресу глави КПУ Петра Симоненка жував жувальну гумку.

Варто відзначити, що нардепи не змогли набрати необхідну кількість голосів за проект постанови про проведення парламентських слухань про пенсійну реформу.