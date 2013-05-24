Азаров обіцяє перевірити, чи є у Нацкомфінпослуг корупція

Про це він написав в мережі Facebook у відповідь на повідомлення від одного з користувачів про хабарництво у цьому відомстві.

“Я не вперше читаю Ваші повідомлення про ситуації, пов'язані з корупцією в Нацкомфінпослуг”, - написав Азаров.

Він попросив користувача надіслати йому на особистий e-mail інформацію про конкретні факти.

“Я Вам гарантую абсолютно об'єктивну перевірку і конфіденційність одержаної інформації. І, безумовно, про результати ми Вас повідомимо”, - написав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у квітні п.р. прокуратура у результаті проведеної в березні поточного року перевірки виявила порушення в діяльності Нацкомфінпослуг у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Встановлено неналежне здійснення держрегулювання і нагляду за наданням фінансових послуг через тяганину, неоднозначне застосування норм законодавства, неповноту перевірок і стягнення штрафних санкцій. Також встановлено порушення вимог законодавства про звернення громадян і державної служби.

За підсумками перевірки прокуратура винесла подання голові Нацкомфінпослуг, а винні посадовці притягаються до дисциплінарної відповідальності.

12 березня Президент України Віктор Янукович звільнив з посади голову Нацкомфінпослуг Андрія Стасевського і призначив замість нього Бориса Візірова.

Довідка УНІАН. Національна комісія у сфері регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) є державним органом, підпорядкованим Президенту і підзвітним Верховній Раді України. Комісія здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (окрім банків), зокрема здійснює нагляд за страховими компаніями, кредитними установами, недержавними пенсійними фондами і фінансовими компаніями.