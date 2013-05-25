Міліція затримала підозрюваного у подвійному вбивстві

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Луганській області, тіла сімейної пари, 58-річного чоловіка і його 53-річної дружини були виявлені у власному будинку вранці 23 травня їх сином. Чоловік не міг додзвонитися батькам з вечора і приїхав перевірити, чи все у порядку у батьків.

Співробітники міліції, які виїхали на місце події, виявили включений газ, а до ручки вхідних дверей було прив'язано своєрідний детонатор – електричний дріт, вставлений у розетку.

З будинку було викрадено гроші, ноутбук та автомобіль, який належав убитим.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів співробітникам міліції вдалося встановити особу ймовірного вбивці - з недавнього часу у будинку убитих проживав 43-річний неодноразово судимий чоловік, який допомагав їм по господарству. При огляді флігеля, в якому він жив, було виявлено речові докази, що вказували на його причетність до скоєння вбивств: одяг зі слідами крові, електричний шнур і закривавлена дерев'яна палиця.

На розшук і затримання можливого вбивці були орієнтовані правоохоронці всієї України, а також особовий склад Білгородської, Воронезької і Ростовської областей Російської Федерації, які граничать з Луганською областю, і прикордонники. А на всій території Луганської області введено план «Перехоплення».

У результаті злагодженої роботи ввечері 23 травня співробітниками Головного управління МВС України в Луганській області підозрюваного було затримано. Вкрадений автомобіль він кинув у лісосмузі у Станично-Луганському районі.

Даний факт внесено до ЄРДР і кваліфіковано за ч. 2 ст. 115 КК України. Триває досудове розслідування.