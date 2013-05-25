Колесніков не бачить підстав для дострокових виборів

Як повідомляє Остров, про це він сьогодні сказав журналістам у Донецьку.

Також Колесніков відмовився коментувати виступ голови Ворошиловської районної організації Партії регіонів Владислава Латинцева, який заявив на XVIII конференції Донецької міської організації Партії регіонів про те, що донецьким «регіоналам» необхідно бути готовими до проведення чотирьох виборчих кампаній в найближчі два роки.

«У нього запитаєте, що він мав на увазі. А то у вас виходить, як у «Діамантовій руці»: «Сєня, поясни товаришу, чому Володька вуса зголив». Обласна організація готова до будь-якого рішення Верховної Ради, президента і уряду. Коли буде рішення, буде що коментувати. Поки рішення немає, коментувати нічого», - сказав він.

Що стосується можливості проведення позачергових парламентських виборів в Україні у зв'язку з гострим протистоянням у Верховній Раді, нардеп сказав: «Протистояння. Більшість є? Є! Меншість хоче, щоб більшість їй підпорядковувалася? Такого не буває. У жодній країні світу такого немає. Нехай чекають на наступні вибори».

«Все псевдодемократичні сили говорять «Треба вибори президента. Треба вибори...». Але ви уявляєте собі, щоб кандидат у президенти Сполучених Штатів ... Переміг Обама і його конкурент каже: «Ні, ми не будемо чекати наступних виборів, збираємо голоси, підписи, тому що я не виграв - в 2014 році ще одні вибори. Цього неможливо уявити навіть», - сказав Б. Колесніков.

Він підкреслив, що не можна по-своєму тлумачити демократію.

«Поки, - я підкреслюю, - псевдодемократичні сили більше схильні до анархії. Та, як відомо, це мати порядку, як кажуть самі анархісти. Але це нічого спільного з демократією не має. Тому вибори Президента будуть у 2015 році, вибори парламенту в 2017 році. Я не бачу ніяких передумов, щоб це сталося раніше», - заявив Колесніков.