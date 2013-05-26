Янукович і Путін говорять про СНД і сочинське будівництво

"Вікторе Федоровичу, дуже радий вас бачити і можливості в неформальній обстановці обговорити наші двосторонні відносини з торговельно-економічних зв'язків, та наше співробітництво в рамках СНД. У нас традиційно великий обсяг відносин - політичні контакти, економічні зв'язки, гуманітарні. Як зазвичай в цих випадках буває, нам є про що поговорити. Спасибі, що прийняли запрошення, приїхали, знайшли час і у вихідний день. Мені дуже приємно, радий вас бачити", - сказав президент Росії, відкриваючи зустріч у неділю, піше РІА Новости.

У свою чергу президент України подякував Путіну за запрошення. "Володимире Володимировичу, я знаю, що вихідних днів не буває. Коли є можливість, іноді деякі питання такого плану треба вирішувати. Дякуємо за запрошення. Мені було дуже цікаво, коли ми летіли над Сочі, подивилися - скрізь йде будівництво. Розумію, що час дуже обмежений. Звичайно, це дуже такий цікавий проект сам по собі. І те, що відповідальність лежить на вас, і я це дуже добре розумію. Знаю, що ви цьому дуже багато приділяєте уваги", - зазначив Янукович.

"Кожен день практично", - відповів на це президент Росії.

Президент України зазначив, що йому з Путіним є, що обговорити. "Я завжди з величезним задоволенням вислухаю вас: що змінилося за цей період часу з останньої зустрічі з вами. Але, звичайно, у нас з вами є про що поговорити", - сказав він. "Всі питання, які стосуються наших двосторонніх відносин, викликають глибокий інтерес і в Україні, і в Росії. Традиційний порядок денний наш сьогодні буде пройдено, і ми потихеньку будемо рухатися вперед", - зазначив президент України.

"Мені дуже приємно, що ви змогли оцінити масштаб сочинського будівництва. Звичайно, для людей сьогодні, особливо для відпочиваючих, для сочинців це певне навантаження, але я дуже сподіваюся на те й виходжу з того, що, коли все це буде завершено, люди відчують перевагу, будуть пишатися тим, що живуть і користуються курортом світового класу, причому цілорічного, який може працювати ефективно і приймати відпочиваючих і взимку, і влітку. Так що це таке будівництво, результати якого очевидні на сьогоднішнє, і на майбутнє покоління. Я вам ще детальніше розповім, що тут сьогодні відбувається", - сказав Путін.