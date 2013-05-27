Луценко повертається в Україну після «ремонту»

Своїми планами на майбутнє він поділився в інтерв’ю Радіо Свобода. Луценко запевняє, що не планує створювати нової політичної сили чи громадської організації і хоче стати посередником між народом та лідерами опозиції.

« Активна фаза мого «ремонту» завершилася. Хочу повернутися для того, щоб організувати круглий стіл інтелектуалів по написанню плану «третьої української республіки», - зазначив Луценко.

«…Я зрозумів, що Україна, яка хоче бути європейською державою не має шансу бути збудованою на радянському фундаменті. Тому зараз ми потребуємо плану нової держави, я це називаю «третя українська республіка». Маю на увазі державу, у якій ми маємо категорично відмовитися від радянського минулого і маємо припинити кримінальне сучасне України. Цей план, власне, вже давно описаний у багатьох документах і я хотів би звести його у єдиний документ, який може стати планом української демократичної опозиції. Тоді можна буде сподіватися не тільки на більшу підтримку громадян, але і на нову демократичну хвилю суспільства у 2015-му році, які голосуватимуть не стільки проти Януковича, не тільки за нового лідера опозиції, а за нову програму нової команди нової країни. Ця робота зараз є найважливішою, і саме цим я хочу займатися в Україні», - пояснює екс-міністр.

Луценко запевнив, що не збирається створювати ані нову партію, ані громадський рух, а переконуватиме опозицію висунути єдиного кандидата на президентських виборах

«…Країна у песимізмі і розчаруванні. Я хочу зробити величезну ін’єкцію оптимізму, щоб люди знову, як у 2004-му, 1991-му чи у 1918-му, повірили у свої сили і необхідність боротися за свої права. Оскільки альтернативи немає… Якщо мені це вдасться, я почуватимуся щасливою людиною. Я зовсім не претендую на будь-які посади, оскільки просто хотілося б побути простим громадянином без зайвих державних повноважень».

Також екс-міністр зазначив, що робить усе від нього залежне, щоб прецедент Луценка був використаний для звільнення Юлії Тимошенко.