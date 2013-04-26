Мерія Москви дозволила опозиції зібратися на мітинг, але заборонила йти маршем

Мерія Москви узгодила проведення опозиційного мітингу «За Свободу» на Болотній площі 6 травня, в річницю масових виступів проти обрання Володимира Путіна на черговий президентський термін, але відмовилася узгодити марш.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ сказав співголова опозиційної Республіканської партії Росії - Партії народної свободи (РПР-ПАРНАС) Борис Нємцов.

«Мерія узгодила наш мітинг «За Свободу»! Мітинг почнеться 6 травня о 6 годині вечора на Болотній площі, марш не узгодили, мотивуючи це тим, що це буденний день і це зашкодить руху транспорту», - сказав Б.Нємцов.

Він додав, що заявлена участь 30 тис. осіб. «Скільки прийде, я не знаю, може 100 тис, може більше, може менше», - додав він.

За його словами, зараз йде повним ходом підготовка до акції: виготовлення листівок, стікеров, роликів, вирішується питання зі сценою і звуком.

По теме: Нємцов: В Україні політв'язні - це виняток, а в Білорусі і Росії – правило

«Мої спостереження - рівень страху порівняно з минулим роком зріс. Компанії, які раніше спокійно з нами працювали, бояться навіть сцену і звук поставити. Страх це те, що їм потрібно, щоб знущатися й далі. Страх - це рабство і приниження. Не бійтеся! Він нас більше боїться, ніж ми його», - заявив Б.Нємцов.

Окрім цього, він підкреслив, що влада РФ «ховає протест з першого дня існування, але ніяк поховати не може».

«Це така пропагандистська тактика – треба говорити, що протест у Росії помер, але це не так», - сказав він.

Окрім цього, він зазначив, що влада дискредитує лідерів опозиції за принципом «ми шахраї і злодії, але опозиціонери не кращі. Це така чекістська тактика. Хто сказав, що буде легко, але у нас немає вибору».

Б.Нємцов підкреслив, що треба діяти не лише в рамках організації протесту, а також у просвітницькому плані.

«Я в травні презентуватиму антикорупційну доповідь, яка називатиметься «Зимова олімпіада в субтропіках», де розповім про те як друзі Путіна вкрали 30 млрд. дол. – сума не набагато менша за бюджет України», - сказав Б.Нємцов.

Також, за його словами, продовжуватиметься правозахисна діяльність, боротьба за звільнення політв'язнів, а також участь у виборах.

«Вибори, хоч і підтасовані мають величезний мобілізаційний ефект і розкривають людям очі на існуючу владу», - сказав він.

За його словами, в РФ незважаючи на те, що спрощений механізм реєстрації партій, але при цьому вироблено механізм фальсифікації результатів виборів. Причому, задовго до виборів кандидатів можна зняти з виборчих перегонів, продовжує працювати «зомбоскринька», де існують «чорні списки», а також діє фальсифікація під час підрахунку голосів, додав він.

«Ця система, яку Путін створив, дає змогу твердо сказати, що в країні чесних виборів немає. Є імітація виборів. Коли він говорить йдіть і вигравайте вибори, це те саме що сказати йдіть до путинського суду і вигравайте. У РФ такі ж справедливі суди як і виборчі комісії», - підкреслив Б.Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня російські опозиціонери подали до мерії Москви повідомлення про проведення ходи 6 травня – в річницю зіткнень демонстрантів з поліцією на Болотній площі. Спочатку планувалося пройти від Калузької до Болотної площі, тобто тим самим маршрутом, по якому проходив «Марш мільйонів» рівно рік тому напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, що закінчився зіткненнями з поліцією.

Довідка УНІАН: внаслідок зіткнень з поліцією 6 травня 2012 року на Болотній площі в Москві було затримано більш як 400 осіб. За інформацією поліції, тоді постраждало 29 поліцейських, проте влада не надала офіційної інформації про потерпілих учасників акції опозиції.

За заявою опозиціонерів, 13 учасників акції протесту відправлено за грати за сфабрикованим звинуваченням у масових безпорядках.

Окрім цього, на даний момент у головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ розслідується кримінальна справа щодо російських опозиціонерів Сергія Удальцова, Леоніда Развозжаєва.

Кримінальну справу було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі «Анатомія протесту-2». Автори фільму, який вийшов на телеканалі НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі були продемонстровані кадри, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з на той час головою парламентського комітету Грузії з оборони та безпеки Г.Таргамадзе. Як стверджують автори фільму, останній має досвід підготовки «кольорових революцій» у Грузії, Україні та масових безпорядків у Білорусі.

30 листопада 2012 р. Слідчий комітет Росії заявив, що опозиціонери навчалися за кордоном організації масових безпорядків для повалення державного ладу на прикладі «кольорових революцій» в інших країнах.

Багатотисячні «Марші мільйонів» проводилися в Москві 6 травня, 12 червня і 15 вересня 2012 року.