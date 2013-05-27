II Національний експертний форум «УКРАЇНА-2013. ПОРЯДОК ДЕННИЙ»

Організатор Форуму: Інститут Горшеніна

Робота Форуму включатиме три комунікаційні панелі:

Панель «ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА. НОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ СЕЗОН»

Період роботи панелі: 10:00-12:00

Питання до обговорення:

• Як змінився політичний ландшафт країни?

• Політичні виклики і загрози.

• Суспільні настрої. Чи зростає серед українців соціальна напруга?

Спікери панелі: Ганна Герман, народний депутат України; Володимир Макеєнко, народний депутат України; Арсен Аваков, народний депутат України; Віталій Портников, журналіст, президент телеканалу TВi; Дмитро Крикун, координатор громадянського руху «Ми –європейці».

Модератор панелі – Соня Кошкіна, шеф-редактор інтернет-порталуLB.ua.

Панель «МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА. ЗА ПІВРОКУ ДО ВІЛЬНЮСУ»

Період роботи панелі: 12:30-14:30

Питання до обговорення:

• Перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

• Наскільки Україна просунулася у виконанні умов ЄС?

• Як підписання Угоди про асоціацію може вплинути на відносини Києва і Москви? Євразійський вектор як альтернатива асоціації з ЄС.

Спікери панелі:ЯцекПротасевич, віце-президент Європейського парламенту; Ян Томбінський, голова Представництва ЄС в Україні; Валерій Пятницький, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції; Анатолій Кінах, народний депутат України, екс-прем’єр-міністр України; Григорій Немиря, народний депутат України, екс-віце-прем’єр-міністр України.

Модератор панелі – Богуслав Хработа, головний редактор газети «Rzeczpospolita» (Польща).

Панель «ЕКОНОМІКА. РЕФОРМИ. МОДЕРНІЗАЦІЯ»

Період роботи панелі: 15:30-17:30

Питання до обговорення:

• Основні тенденції/вектори розвитку української економіки. Вплив світової кон’юнктури.

• Досягнення України на шляху реалізації реформ.

• Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями.

• Напрямки розвитку фінансового сектору України.

Спікери панелі: Раїса Богатирьова, міністр охорони здоров'я України; Вадим Пушкарьов, голова правління «ВТБ Банку»; Ніколас Бердж, голова Торгово-економічної секції Делегації ЄС в Україні; Оксана Продан, народний депутат України, голова правління Всеукраїнського об’єднання підприємців малого та середнього бізнесу; Джок Мендоза-Вілсон, директор з міжнародних зв’язків та відносин з інвесторами «Систем Кепітал Менеджмент».

Модератор панелі – Олександр Мартиненко, генеральний директор інформагентства «Інтерфакс-Україна».

Акредитація для ЗМІ є обов’язковою!

Заявки на акредитацію приймаються за телефоном: (044) 230 49 62 або електронною поштою: ukraine2013@gorshenin.ua

Місце проведення: бізнес-центр «Парус» (м. Київ, вул. Мечникова, 2, вхід з бул. Лесі Українки), 2-й поверх. Реєстрація учасників: 9:00–10:00.