АП: Документи про статус України як спостерігача в ЄЕС в Астані не підпишуть

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

За його словами, в ході зустрічі Януковича з Президентами країн, що створили ЄврАзЕс, українська сторона сподівається узгодити Меморандум, який буде підписаний згодом.

При цьому Гончарук наголосив, що Україна шукає такі шляхи співпраці з цією організацією, які б не заважали її інтеграційним процесам до Європейського Союзу та роботи в рамках СОТ.

“Ця робота, ви знаєте, велась останні роки, а досить активно останні місяці - спочатку була запропонована формула 3 плюс 1, потім, ви знаєте, існували певні дискусії, певне несприйняття формату цієї співпраці. Тим не менш ми виходимо, я підкреслюю, ще не вийшли - на формулу нашої співпраці з Митним союзом чи з Євразійською економічною радою... відповідна робоча група, яку очолив віце-прем’єр Юрій Бойко зі своїми партнерами з ЄЕК (Євразійська економічна комісія) напрацювала документ, який також буде предметом обговорення”, - сказав Гончарук.

Гончарук сподівається, що в цьому документі буде зафіксовано статус України як спостерігача при Євроазійській економічній раді, яка є виконавчим органом Митного союзу, який, в свою чергу, з 2015 року перетвориться на Євразійський економічний союз.

Коментуючи інформацію, які з’явилась в ЗМІ щодо можливих поступок України у переговорах щодо української ГТС, Гончарук сказав: “Ці процеси ніяким чином не пов’язані, ці процеси рухаються паралельно”.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 травня Президент України Віктор Янукович візьме участь у засіданні вищої Євразійської економічної ради, що відбудеться в Астані (Казахстан).

"Головною метою візиту Президента в Астану є участь у зустрічі Президентів Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації, яка відбудеться в рамках засідання вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав", - зауважив Гончарук.

За його словами, в ході зустрічі обговорюватимуться питання співпраці України з цим об’єднанням та проекти транснаціонального характеру.

Сьогодні, 27 травня, урядовий уповноважений України з питань співпраці з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕс та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян заявив, що уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.

«Наш варіант меморандуму узгоджений (з урядами трьох країн – УНІАН), в іншому разі він би не пройшов Кабінет міністрів України. Можуть бути якісь технічні відхилення, але рішення залишається за главами держав», - сказав Мунтіян.

На його думку, цей документ має бути підписаний главами держав в Астані 29 травня, також розглядається можливість, що буде дане доручення підписати цей меморандум безпосередньо голові Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктору Христенку і прем'єр-міністру України Миколі Азарову.