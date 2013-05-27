Кожара: Партії регіонів досить легко співпрацювати з «УДАРом»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Кожара заявив сьогодні у своєму виступі на засіданні Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Мій політичний досвід демонструє, що ми можемо легко співпрацювати і координувати діяльність з партією Кличка, але я не можу сказати те саме про “Свободу” чи “Батьківщину””, - сказав Кожара.