Російські біженці в Україні повідомляють про маніпуляції з паспортами

Маглов і ще троє активістів із Росії - член партії «Інша Росія» Олексій Дев'ятов, його дружина журналістка Дженні Курпен і антифашист Пилип Гальцов - раніше подали документи про надання статусу біженців в Україні. У таких випадках паспорт передається на зберігання до Міграційної служби, але документ можна одержати на якийсь час для одержання грошового переказу, реєстрації шлюбу або укладення договору про наймання житла.

За словами Маглова, він звернувся до Міграційної служби України з проханням повернути на якийсь час паспорт, щоб одержати грошовий переказ. Проте у відомстві паспорт повернути відмовилися, а натомість надали довідку, в якій сказано, що її володар є претендентом на статус біженця.

«За тією довідкою, що вони дають замість паспорта, неможливо щось зробити», - пояснив Маглов.

Начальник Київського управління служби засумнівався, що паспорт буде повернуто, і на цій підставі відмовив.

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«Спочатку розповідали про якихось людей, які брали свої паспорти і не повертали, потім говорили щось про підробку документів. Пізніше версія змінилася, і сказали, що в законі не сказано про те, що вони мають давати на час паспорти. Так само як і немає такої заборони. Раніше така практика була, коли паспорти можна було взяти на пару днів», - сказав Маглов.

13 травня Київське відділення міграційної служби повідомило про втрату паспорту Дженні Курпен, заявили російські біженці. Як зазначається в їхній заяві, такими діями влада України «видавлює біженців, які ще не одержали статусу, за рамки правового поля». Активісти нещодавно оскаржили відмову в наданні статусу біженця, передає Газета.ру.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року активіст "Солідарності" Маглов звернувся до влади України з проханням надати йому політичний притулок через побоювання кримінального переслідування у «болотяній справі».

Документи для офіційного здобуття статусу політичного біженця Маглову допомогли зібрати фахівці програми юридичного захисту ХІАС (Hebrew Immigrant Aid Society - Суспільство допомоги єврейським іммігрантам), організації-партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Активіст “Солідарності” відзначив, що “Україна в світлі останніх подій не є достатньо безпечним місцем”, проте висловив надію, що “після випадку з Леонідом Развозжаєвим подібного не повториться”.

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За словами Маглова, 11 червня в Москві він був “викрадений співробітниками Слідчого комітету за наказом майора центру “Е” ... і весь день утримувався в приймальні Бастрикіна”. Він відзначив, що керівник слідчої групи оголосив, що у справі про події на Болотній площі він є свідком, а “спроби зв'язатися з адвокатом були жорстко припинені”. Маглов стверджує, що слідчий “неодноразово вимагав дати необхідні слідству свідчення на лідерів опозиції: Навального, Немцова, Удальцова, Яшина, вдавався до погроз фізичної розправи”. Активіст написав правозахисникам, що ближче до ночі у нього вилучили записник, телефон і ноутбук і відпустили на волю “без будь-якого зобов'язання з'явитися після в СК”. При цьому він пише, що “впродовж трьох днів велося стеження оперативниками”.

“Наприкінці липня мені стало відомо, що за місцем моєї прописки до відділу поліції находять всілякі запити на мене: наявність закордонного паспорта, запит характеристики. Стало зрозуміло, що незабаром мене можуть заарештувати і помістити до ізолятору. Вирішив на якийсь час виїхати до України у зв'язку з відсутністю закордонного паспорта. Оскільки “розслідування безладів” стало все більш ідіотським і більш політично мотивованим, не бачив можливості повернутися і вирішив подати документи для одержання статусу біженця”, - заявив Маглов.

Він відзначив, що готовий повернутися до Росії, “якщо справа про безлади буде припинена за відсутністю події злочину, а всі фігуранти будуть відпущені”.

“Болотяна справа” не має стосунку до будь-яких безладів. Була провокація з боку поліції, коли захищені бронею люди почали бити мирну демонстрацію”, - сказав Маглов.