Опрацьовано близько половини бюлетенів на виборах мера Києва
12:53, 28 березня 2006Політика
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Три кандидати набирають більше 6 відсотків
На виборах Київського міського голови станом на 12.00 за даними 44,34% опрацьованих бюлетенів Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,37%, Віталій КЛИЧКО – 24,06%, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,51%.
Як передає кореспондент УНІАН, така інформація була оприлюднена у прес-центрі мерії. Інші кандидати набирають менше 6% голосів.
Опрацьовано бюлетені з 454 із 1024 дільниць.
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