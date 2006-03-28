Опрацьовано близько половини бюлетенів на виборах мера Києва

На виборах Київського міського голови станом на 12.00 за даними 44,34% опрацьованих бюлетенів Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ набирає 31,37%, Віталій КЛИЧКО – 24,06%, Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО – 21,51%.

Як передає кореспондент УНІАН, така інформація була оприлюднена у прес-центрі мерії. Інші кандидати набирають менше 6% голосів.

Опрацьовано бюлетені з 454 із 1024 дільниць.