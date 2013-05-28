Прем'єр: Фінляндія зацікавлена у підписанні Угоди між Україною та ЄС

Як повідомили УНІАН Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це прем’єр заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ України, діючим головою ОБСЄ Леонідом Кожарою, який здійснює офіційний візит до Фінляндії.

Зі свого боку міністр закордонних справ поінформував про широкомасштабні реформи, які здійснюються в Україні, у тому числі з метою створення передумов для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання активізації політичного діалогу між Україною та Фінляндією. Значну увагу також приділено поглибленню двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Було відзначено суттєве збільшення обсягів фінських інвестицій в українську економіку у минулому році, що, за оцінками обох сторін, є свідченням значних можливостей для зміцнення двосторонньої співпраці.

Крім того, сьогодні Кожара провів зустріч зі спікером парламенту Фінляндії Ееро Хєйнялуомою.

Кожара відзначив важливу роль парламенту при ухваленні Фінляндією на національному рівні рішення щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,.

Під час зустрічі обидві сторони із задоволенням відзначили суттєву активізацію у цьому році міжпарламентських контактів і висловили впевненість у плідному співробітництві парламентів обох країн. Були також обговорені питання обміну візитами між керівництвом парламенту Фінляндії та Верховної Ради України.

Окрема увага під час зустрічі була приділена обговоренню прогресу в реалізації пріоритетів Українського головування в ОБСЄ. Кожара заявив про налаштованість нашої держави сприяти зміцненню цієї організації, у тому числі шляхом активного просування процесу «Гельсінкі+40».