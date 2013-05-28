ЦВК зареєстрував 10 кандидатів у Верховну Раду

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, було зареєстровано кандидатом у народні депутати України:

від “Селянської партії” Будаєву Світлану Олександрівну,

від політичної партії “Держава” - Деркача Віктора Івановича,

від “Демократичної партії угорців України” - Мажника Леоніда Леонідовича,

від політичної партії “Козацька Українська партія” - Безпалька Леоніда Анатолійовича,

самовисуванця Беспалова Олега Павловича,

від Соціал-демократичної партії (об’єднаної) - Сипалова Сергія Олександровича,

від “Партії державного нейтралітету України” - Могіленка Юрія Вікторовича,

від політичної партії “Народна ініціатива” - Брусєнцова Дмитра Євгеновича,

від політичної партії “Соціал-патріотична Асамблея Слов’ян” - Храпка Дмитра Миколайовича,

від “Слов’янської партії” - Бобошка Артема Андрійовича.

Також на сьогоднішньому засіданні ЦВК прийняла постанову щодо знищення зайвих записів у Державному реєстрі виборців у кількості 3359.

Як повідомляв УНІАН, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 224 у Севастополі відбудуться 7 липня 2013 року.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був обраний до парламенту у 224-му мажоритарному окрузі, у зв’язку з призначенням його міністром оборони.