ЦВК зареєстрував 10 кандидатів у Верховну Раду
На сьогоднішньому засіданні Центральна виборча комісія зареєструвала 10 кандидатів в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №224 (м. Севастополь).
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, було зареєстровано кандидатом у народні депутати України:
від “Селянської партії” Будаєву Світлану Олександрівну,
від політичної партії “Держава” - Деркача Віктора Івановича,
від “Демократичної партії угорців України” - Мажника Леоніда Леонідовича,
від політичної партії “Козацька Українська партія” - Безпалька Леоніда Анатолійовича,
самовисуванця Беспалова Олега Павловича,
від Соціал-демократичної партії (об’єднаної) - Сипалова Сергія Олександровича,
від “Партії державного нейтралітету України” - Могіленка Юрія Вікторовича,
від політичної партії “Народна ініціатива” - Брусєнцова Дмитра Євгеновича,
від політичної партії “Соціал-патріотична Асамблея Слов’ян” - Храпка Дмитра Миколайовича,
від “Слов’янської партії” - Бобошка Артема Андрійовича.
Також на сьогоднішньому засіданні ЦВК прийняла постанову щодо знищення зайвих записів у Державному реєстрі виборців у кількості 3359.
Як повідомляв УНІАН, проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 224 у Севастополі відбудуться 7 липня 2013 року.
Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата від Партії регіонів Павла Лебедєва, який був обраний до парламенту у 224-му мажоритарному окрузі, у зв’язку з призначенням його міністром оборони.