Тимошенко закликала припинити акції "Вставай, Україно!"

Як повідомляє персональний сайт Тимошенко, про це екс-прем’єр написала у статті "День Європи" для Інтернет-видання "Лівий берег".

Вона наголосила, що політики повинні зупинити розгортання холодної громадянської війни.

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"Я звертаюся до владної команди, опозиції, громадянського суспільства, істориків, інтелектуалів, патріотів з проханням зупинити розгортання холодної громадянської війни, не доводити справжність свого патріотизму, щирість свого українолюбства, вскриваючи рани складної української історії. Політики, припиніть рвати електорат на свої приватні шматки, розпалюючи ідеологічний розбрат минулого, влаштовуючи війни пам'ятників, мов та орденів. Це жорстоко та самовбивчо", - написала Тимошенко.

На її думку, політики повинні публічно визнати, що Україна різна – багатомовна, патріотична, націоналістична, ліберальна та соціалістична, проєвропейська, проукраїнська та проросійська. "І якщо ви хочете для неї добра, ви зобов'язані її прийняти, зрозуміти та полюбити такою, якою вона є, припинити нарощування ворожнечі між самими собою, почати жити нашим європейським майбутнім", - переконана екс-прем'єр.

Крім того, Тимошенко вважає за доцільне організувати всеукраїнський круглий стіл за участі політиків всіх таборів. "Я ще раз прошу політиків всіх таборів заради наших дітей, заради збереження нашої нації зібрати всеукраїнський круглий стіл та прийняти декларацію про мораторій на використання мовних та історичних антагонізмів в політичних та виборчих технологіях, про мораторій на публічну грубу агресію в міжпартійних та міжособистісних стосунках", - наполягає вона.

"Заявіть про вашу принципову незгоду з брудними політичними ток-шоу, які девальвують українську державність, остаточно дискредитують всіх, підкреслюю, всіх українських політиків та посадовців. Я закликаю в цій декларації заявити про взаємне припинення акції "Вставай, Україно!" та так званого "антифашистського" руху і визначити спільний план дій щодо інтеграції України до Європейського Союзу. Всім політикам та суспільству в цілому треба негайно відійти від межі самознищення, вийти з сектора смертельної громадянської турбулентності. Не допустити того, щоб звичайні українці виплеснули один на одного агресію, породжену соціальною та правовою несправедливістю. Хіба не для того їх планують озброїти дозволеною пневматичною зброєю?! Замість того, щоб спокійно та мирно усунути від управління країною профнепридатну групу, "антифашизмом" людей налаштовують ненавидіти та вбивати один одного. Я ще раз прошу всіх – і опозицію, і владу – публічно ініціювати круглий стіл порозуміння та зупинити цей небезпечний сценарій", - заявила Тимошенко.