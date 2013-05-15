Володимир Зубанов став позаштатним радником Президента

Президент України Віктор Янукович призначив Володимира Зубанова позаштатним радником глави держави.

Текст відповідного указу від 15 травня розміщено на офіційному сайті Президента. «Призначити Володимира Зубанова радником Президента України (поза штатом)», - сказано в документі. Як повідомляв УНІАН, Зубанов – народний депутат України IV, V та VІ скликань. На парламентських виборах восени 2012 року балотувався до Верховної Ради VII скликання від Партії регіонів, проте його № 87 у списку виявився непрохідним.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter