Кличка в Донецьку завтра не буде
14:04, 30 травня 2013Політика
775 0
Лідер політичної партії "УДАР" Віталій Кличко не братиме участі в акції опозиційних сил у Донецьку 31 травня.
Віталій Кличко буде у Василькові
Про це в коментарі «ОстроВу» повідомила прес-секретар партії «УДАР» Оксана Зінов'єва.
«Віталій Володимирович завтра їде до Василькова, там наш кандидат балотується, другого числа вибори. І така ситуація неоднозначна: великий тиск на кандидата і завтра у Віталія Кличка зустріч у Василькові »- зазначила Оксана Зінов'єва.
На тему: У ПР вирішили, що опозиція готує новий хрестовий похід проти Донбасу
У прес-службі партії також повідомили, що "УДАР" у Донецьку на акції опозиції «Вставай, Україно!» представлятимуть народні депутати Оксана Продан, Ярослав Гінка та Сергій Каплін .
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter