Кличка в Донецьку завтра не буде

Про це в коментарі «ОстроВу» повідомила прес-секретар партії «УДАР» Оксана Зінов'єва.

«Віталій Володимирович завтра їде до Василькова, там наш кандидат балотується, другого числа вибори. І така ситуація неоднозначна: великий тиск на кандидата і завтра у Віталія Кличка зустріч у Василькові »- зазначила Оксана Зінов'єва.

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У прес-службі партії також повідомили, що "УДАР" у Донецьку на акції опозиції «Вставай, Україно!» представлятимуть народні депутати Оксана Продан, Ярослав Гінка та Сергій Каплін .