У ПР вирішили, що опозиція готує новий хрестовий похід проти Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на черговій 21-й сесії Донецької обласної ради заступник голови Донецької обласної організації Партії регіонів Ігор Чичасов.

За його словами, майбутня акція опозиції в Донецьку – «це новий хрестовий похід проти Донбасу – це ні що інше, як добре спланована провокація».

При цьому Чичасов додав: «Ми добре пам'ятаємо приїзд сюди і Ющенка, і Тимошенко, і таким же шляхом сьогодні пішли і Тягнибок, Кличко і Яценюк. Що вони хочуть продемонструвати Донбасу?! Відповідь лежить на поверхні – провокації, популізм, печерний націоналізм ну й, даруйте, морквину».

Чичасов підкреслив, що «такий інструмент малий, щоб завоювати серце виборців Донбасу», тому в Партії регіонів упевнені, що опозиціонери «їдуть до Донецька у пошуках скандалу, вони їдуть сюди у пошуках великої бійки».

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У обласній організації Партії регіонів упевнені, що опозиція навмисно хоче проводити акцію в Донецьку на площі біля будівлі обласної державної адміністрації, де вже заплановані інші заходи, приурочені до Дня захисту дітей.

«Вони (опозиціонери) свідомо хочуть зірвати дітям свято, щоб звинуватити нас, що ми заважали їм спокійно мітингувати. Не отримавши дозвіл міської влади на цей захід, вони рекламують свою акцію», - зазначив Чичасов.

Він заявив, що «за нашими даними, акція ця буде нечисленною, сьогодні до Донецької області слідують автобуси із сусідніх областей України».

«Тобто, акція в Донецьку пройде без дончан... Цим екстремістам потрібен скандал, а можливо й громадянське зіткнення», - зазначив Чичасов і закликав жителів Донецької області «не піддаватися на провокації з боку опозиції».

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Донецьку відбудуться марш і мітинг у рамках загальнонаціональної акції протесту «Вставай, Україно!»

28 травня Донецька обласна парторганізація «Батьківщини», відповідно до чинного законодавства, направила голові Донецької міської ради Олександру Лук‘янченку повідомлення про проведення 31 травня в Донецьку мирної ходи й мирного зібрання.

Хода на чолі з лідерами опозиції почнеться о 16.00 на вулиці Артема від Донецького національного театру опери і балету ім. А.Солов‘яненка. Після маршу відбудеться мітинг біля Донецької обласної державної адміністрації.

29 травня в прес-службі Донецької обласної організації партії «УДАР» заявили, що донецька влада вдається до всіляких методів, аби зірвати проведення акції «Вставай, Україно!» 31 травня.