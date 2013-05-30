Немирю завтра викликають на допит

У п’ятницю, 31 травня, об 11:00, заступника голови партії "Батьківщина", голову Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорія Немирю викликають на допит до МВС у новій кримінальній справі.

Про це повідомив сам Немиря, виступаючи під час Другого Національного експертного форуму "Україна-2013. Порядок денний", повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”.

"Я думаю, що це зроблено навмисно, щоб перешкодити мені взяти участь у мітингу опозиції завтра в Донецьку", - підкреслив Немиря.

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Довідка УНІАН. 19 грудня 2012 року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Генпрокуратура почала перевірку законності фінансування виборчих кампаній Блоку Юлії Тимошенко в період з 2007 по 2010 роки, оскільки є об'єктивні підозри, що вони фінансувалися іноземними офшорними компаніями, і частина коштів (близько 100 млн. дол.) була виставлена на заступника голови партії Немирю.

28 травня Кузьмін заявив, що Генпрокуратура України продовжує проводити перевірку законності фінансування партії «Батьківщина».

«Перевірка продовжується, подробиці поки що повідомити не можу. Зараз ми одержуємо з-за кордону документи, аналізуємо їх, ведеться робота», - сказав він.