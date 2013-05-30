У ЗМІ з'явився текст Меморандуму з Митним союзом (документ)
Документ має бути підписано прем'єр-міністром України Миколою Азаровим у Мінську 31 травня під час засідання Ради голів урядів СНД.
Україні надається можливість бути присутньою на засіданнях Вищої Євразійської економічної ради, Ради Євразійської економічної комісій та колегії Євразійської економічної комісії. Про це йдеться у схваленому в Астані на засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні голів держав проекті "Меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною", який публікує DT.UA.
Згідно з текстом документа, по-перше, Україні надається можливість бути присутньою на відкритих засіданнях Вищої Євразійської економічної ради; на відкритих засіданнях Ради Євразійської економічної комісії без права участі у принятті рішень; на засіданнях Колегії Євразійської економічної комісії без права участі у принятті рішень; а також направляти свої пропозиції в Євразійську економічну комісію.
По-друге, Україна "має право отримувати копії документів, прийнятих Вищою Євразійською економічною радою і Євразійською економічною комісією, за винятком документів, що містять інформацію обмеженого поширення (конфіденційних і для службового користування)".
По-третє, Україна "декларує наміри дотримуватися принципів, зафіксованих у документах, що формують договірно-правову базу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і утримуватися від дій і заяв, направлених проти інтересів Митного союзу і Єдиного економічного простору".
По-четверте, "в цілях забезпечення взаємодії в рамках цього Меморандуму та обговорення питань, пов'язаних із подальшим поглибленням співробітництва, Україна визначає свого представника, наділеного необхідними повноваженнями".
По-п'яте, у тексті документа йдеться про те, що "меморандум не є міжнародним договором і не створює прав і зобов'язань, регульованих міжнародним правом".
Також у проекті документа передбачається, що меморандум буде застосовуватися з дати його підписання.
Документ має бути підписано прем'єр-міністром України Миколою Азаровим у Мінську 31 травня під час засідання Ради голів урядів СНД. За інформацією DT.UA переговори з узгодження тексту меморандуму тривають і в остаточний текст документа можуть бути внесені зміни. З боку Євразійської економічної комісії переговори веде голова колегії Віктор Христенко. Українську делегацію очолює голова робочої групи щодо взаємодії з Митним союзом, віце-прем'єр Юрій Бойко.
Фото : DT.UA