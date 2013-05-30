У ЗМІ з'явився текст Меморандуму з Митним союзом (документ)

Україні надається можливість бути присутньою на засіданнях Вищої Євразійської економічної ради, Ради Євразійської економічної комісій та колегії Євразійської економічної комісії. Про це йдеться у схваленому в Астані на засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні голів держав проекті "Меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною", який публікує DT.UA.

Згідно з текстом документа, по-перше, Україні надається можливість бути присутньою на відкритих засіданнях Вищої Євразійської економічної ради; на відкритих засіданнях Ради Євразійської економічної комісії без права участі у принятті рішень; на засіданнях Колегії Євразійської економічної комісії без права участі у принятті рішень; а також направляти свої пропозиції в Євразійську економічну комісію.

По-друге, Україна "має право отримувати копії документів, прийнятих Вищою Євразійською економічною радою і Євразійською економічною комісією, за винятком документів, що містять інформацію обмеженого поширення (конфіденційних і для службового користування)".

По-третє, Україна "декларує наміри дотримуватися принципів, зафіксованих у документах, що формують договірно-правову базу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і утримуватися від дій і заяв, направлених проти інтересів Митного союзу і Єдиного економічного простору".

По-четверте, "в цілях забезпечення взаємодії в рамках цього Меморандуму та обговорення питань, пов'язаних із подальшим поглибленням співробітництва, Україна визначає свого представника, наділеного необхідними повноваженнями".

По-п'яте, у тексті документа йдеться про те, що "меморандум не є міжнародним договором і не створює прав і зобов'язань, регульованих міжнародним правом".

Також у проекті документа передбачається, що меморандум буде застосовуватися з дати його підписання.

Документ має бути підписано прем'єр-міністром України Миколою Азаровим у Мінську 31 травня під час засідання Ради голів урядів СНД. За інформацією DT.UA переговори з узгодження тексту меморандуму тривають і в остаточний текст документа можуть бути внесені зміни. З боку Євразійської економічної комісії переговори веде голова колегії Віктор Христенко. Українську делегацію очолює голова робочої групи щодо взаємодії з Митним союзом, віце-прем'єр Юрій Бойко.