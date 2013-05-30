Яценюк: Опозиція вимагатиме скласти мандати членів Київради

Про це заявив голова парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, коментуючи рішення Конституційного Суду щодо виборів у Києві.

«Кишеньковий суд Президента Януковича виніс рішення, яке мотивоване тільки одним - страхом влади перед програшем виборів у Києві», - наголосив Яценюк.

За його словами, Президент Віктор Янукович намагається будь-яким способом утримати владу в Києві до виборів 2015 року, «адже чудово знає, що ці вибори він програє, а мирним шляхом владу віддавати не збирається».

«А (голова КМДА Олександр) Попов новий Майдан в Києві організовувати не буде», - додав голова фракції «Батьківщина».

За словами Яценюка, рішення КС про проведення київських виборів у 2015 році - це продовження делегітимізації влади в Києві та в цілому в Україні. «Цей Конституційний Суд навіть перевершив попередників, які винесли рішення, що два терміни Президента (Леоніда Кучми – УНІАН) дорівнюють одному», - заявив він.

Саме тому, наголосив Яценюк, одна із програмних засад опозиції - ліквідація Конституційного Суду, передача повноважень конституційної юрисдикції Верховному Суду, притягнення до відповідальності суддів КС, «у тому числі за зміну Конституції без волі народу України, антиконституційне скасування пільг для українців і позбавлення громадян права обирати собі владу».

«Опозиційні фракції звернуться до ЦВК з вимогою обнулення списків кандидатів у депутати Київської міської ради та складення мандатів, тому що ця Київрада неправомочна», - підкреслив Яценюк.