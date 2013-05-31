Москва навела «вбивчий» аргумент на користь Митного союзу

Москва закликає Європейський Союз не займатися "перетягуванням канату", а дозволити Україні самій зробити вибір, чи вступати їй у Євросоюз чи в Митний союз, заявив постпред РФ при ЄС Володимир Чижов під час відеоконференції Москва - Брюссель, організованій РІА «Новости».

"З боку різних представників Євросоюзу звучать різкі оцінки, аж до погано прихованих погроз, що вступ до Митного союзу для України означатиме втрату суверенітету. Ми так не вважаємо. Більше того, ми вважаємо за неправильне займатися перетягуванням канату по українському сюжету і ставити Київ перед якимись дилемами", - сказав Чижов.

"Вирішувати українцям, їх керівництву, парламенту, громадській думці. Напевно, їм варто порівняти, хто і що їм пропонує", - сказав Чижов.

За його словами, ЄС пропонує угоду про асоціацію, але при цьому обставляє його масою умов, у тому числі і стосовно її підписання. "Якщо говорити про перспективу, давайте називати речі своїми іменами, повноправне членство в Євросоюзі Україні ніхто не пропонував, не пропонує і, я упевнений, у недалекому майбутньому не запропонує. Тоді як Митний союз пропонує Україні повноправне членство з усіма правами і обов'язками", - сказав він.

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Як відзначає РІА «Новости», Україна розраховує одержати статус спостерігача в Митному союзі, щоб зберегти існуючий обсяг товарообігу з Росією, Білорусією і Казахстаном, а також оцінити плюси і мінуси можливого членства в об'єднанні. Країни МС підтримали цей намір України. На Раді голів урядів СНД у п'ятницю в Мінську Україна і МС мають намір підписати меморандум про поглиблення взаємодії, завдяки якій Київ зможе брати участь у роботі МС, але поки без офіційного статусу спостерігача. Документи щодо статусу спостерігача будуть підготовлені восени.

При цьому Київ має намір восени підписати з Євросоюзом Угоду про асоціацію, частиною якої буде положення про зону вільної торгівлі. Представники Євросоюзу неодноразово заявляли, що Україна має зробити вибір, чи зближуватися їй з ЄС, чи вступати до МС.