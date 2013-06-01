Яценюк: гра з Москвою спрямована на особисті гарантії Януковича

Про це Яценюк заявив у Донецьку, відповідаючи на питання УНІАН про підписання в Мінську прем'єр-міністром Миколою Азаровим меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією і Україною.

«Я так розумію, що українська влада знову заграє, це означає, що вона не збирається робити те, що чекає від неї вся Україна», - сказав Яценюк.

Він пояснив: «Перше - не можна сидіти одним місцем на двох стільцях, тому що, як правило, провалишся. Друге - не можна брехати. Третє - якщо ви сказали чесно, що йдете в Євросоюз, а ми як опозиція на цьому наполягаємо, то у Вільнюсі на саміті має бути підписана ця угода. І четверте - з нашими російськими партнерами відносини треба вибудовувати в рамках угоди про зону вільної торгівлі, яка вже підписана, але чомусь не виконується нашими російськими партнерами».

Яценюк припустив, що ця гра української влади з Москвою націлена лише на те, щоб Президенту Віктору Януковичу утриматися на своїй посаді.

«Думаю, одне із завдань персонально Віктора Януковича - це одержати особисті гарантії збереження влади», - сказав лідер опозиції.

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При цьому він зазначив: «Євродемократія дає гарантії лише тим людям, які піклуються про свій народ. Тому Янукович чудово розуміє, що в рамках європейської демократії йому складно одержати такі гарантії, так він завдав багато лиха».

На думку Яценюка, «Янукович хоче сам себе рятувати особисто, ось хай і домовляється з Путіним про свої особисті гарантії, але це не той курс, який прийматиме Українська держава».