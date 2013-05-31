В ПР вважають критику співпраці з МС «абсолютним блюзнірством»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав, коментуючи підписання в Мінську меморандуму про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією та Україною.

«По-перше, хочу відзначити, що йдеться про формулу, яку однозначно пропонувала саме Україна. На мій погляд, певною мірою статус спостерігача можна визначити як один з варіантів тієї моделі, яку свого часу пропонувала Україна в своїх відносинах з Митним союзом, а саме «3 +1». Ми пам'ятаємо, що члени Митного союзу складно сприйняли формулу «3 +1», але з тим, що ми зараз запропонували місію спостереження, вони погодилися. Я розглядаю цей статус співпраці з Митним союзом як вигідний для України, як абсолютно прагматичний для України», - наголосив Зарубінський.

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За його словами, питання не тільки в тому, що Україна дістане можливість розглядати документи Митного союзу.

«Ми зможемо також і наперед бачити ті незручні для економічних інтересів України рішення, які гіпотетично можуть прийматися. Тобто не заднім числом виправляти і коригувати їх на користь України, а на початковому етапі - ще на етапі підготовки документів. Це дуже важливо для України», - заявив депутат від ПР.

«І якщо в 2012 році наш товарооборот з країнами Митного союзу становив 64 млрд дол., мені здається абсолютним блюзнірством з боку деяких опонентів говорити про те, що ми не повинні мати відносин з МС, що ми не повинні використовувати нашу участь у форматі спостереження для наших інтересів. Мені здається, що такі негативні оцінки щодо нашого статусу спостерігача тільки шкодять Україні і явно використовуються для реалізації політичних амбіцій, а не українського інтересу», - резюмував Зарубінський.