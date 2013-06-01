Кличко відмовився порівнювати свій рейтинг з Януковичем

01:02, 01 червня 2013
Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко вважає, що ще зарано говорити про єдиного кандидата від опозиції на виборах Президента України.

Народні депутати від фракції ”УДАР”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві у відповідь на питання з приводу того, що його рейтинг майже зрівнявся з рейтингом Президента України Віктора Януковича.

Кличко сказав, що готувався до цього питання, і висловив думку, що «всі рейтинги – це віртуальні речі, і я не збираюся на сьогоднішній день їх коментувати, оскільки до 2015 року ще дуже багато часу».

При цьому Кличко наголосив, що «ми зробимо все для того, щоб об'єднати зусилля опозиційних сил з тим, щоб виграти вибори у представника влади, і буде висунута кандидатура, яка має максимальні шанси перемогти представника влади».

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Проте Кличко так і не відповів на питання, що він для себе вважає пріоритетом на сьогоднішній день – посаду мера Києва чи президентство.

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