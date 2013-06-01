Кличко відмовився порівнювати свій рейтинг з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві у відповідь на питання з приводу того, що його рейтинг майже зрівнявся з рейтингом Президента України Віктора Януковича.

Кличко сказав, що готувався до цього питання, і висловив думку, що «всі рейтинги – це віртуальні речі, і я не збираюся на сьогоднішній день їх коментувати, оскільки до 2015 року ще дуже багато часу».

При цьому Кличко наголосив, що «ми зробимо все для того, щоб об'єднати зусилля опозиційних сил з тим, щоб виграти вибори у представника влади, і буде висунута кандидатура, яка має максимальні шанси перемогти представника влади».

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Проте Кличко так і не відповів на питання, що він для себе вважає пріоритетом на сьогоднішній день – посаду мера Києва чи президентство.