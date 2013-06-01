УДАР ініціює "тіньову Київраду"

Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив: “Ми ні в якому разі не будемо чекати, поки до 2015 року Київ розірвуть на шматки”.

Кличко наголосив, що з 3 червня Київська міська рада буде нелегітимною і вона не має права ухвалювати рішення.

При цьому він повідомив “УДАР” ініціюватиме створення Київської громадської ради. Він зазначив, що ця рада “буде виконувати представницькі функції у столиці, зокрема, обговорюватиме проблеми життя у місті Києві і пропонуватиме шляхи розв’язання проблем”.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Після цього у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови № 2175а, ініційований народними депутатами від "Батьківщини", яким пропонується призначити вибори мера Києва і депутатів Київради на 27 жовтня 2013 р.