УДАР ініціює "тіньову Київраду"
Партія «УДАР» робитиме все для того, щоб вибори мера Києва та Київської міської ради були призначені на осінь 2013 року, заявив лідер партії Віталій Кличко на прес-конференції у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, він підкреслив: “Ми ні в якому разі не будемо чекати, поки до 2015 року Київ розірвуть на шматки”.
Кличко наголосив, що з 3 червня Київська міська рада буде нелегітимною і вона не має права ухвалювати рішення.
При цьому він повідомив “УДАР” ініціюватиме створення Київської громадської ради. Він зазначив, що ця рада “буде виконувати представницькі функції у столиці, зокрема, обговорюватиме проблеми життя у місті Києві і пропонуватиме шляхи розв’язання проблем”.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, за яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.
25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.
Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.
Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.
Після цього у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови № 2175а, ініційований народними депутатами від "Батьківщини", яким пропонується призначити вибори мера Києва і депутатів Київради на 27 жовтня 2013 р.