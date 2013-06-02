Громадські активісти: Київрада від сьогодні нелегітимна

Про це заявляють громадські активісти, які скликають киян прийти о 16:00 до стін Київради на акцію «Прийди і забери свій голос!»

«Якщо ми дозволимо скасувати київські вибори-2013, влада скасує і президентські-2015», вважають ініціатори заходу, повідомляє Радіо Свобода.

Цього тижня Конституційний суд України вирішив, що чергові вибори депутатів Київради і столичного міського голови мають відбутися в 2015 році. В опозиції вважають, що таке рішення дає підстави провести позачергові вибори в Києві у жовтні 2013 року.

2 червня в Україні відбуваються позачергові вибори сільських, селищних та міських голів. Ці вибори Верховна Рада призначила 21 березня.