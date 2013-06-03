Герман запевняє, що і ноги її не було у Василькові - вона другий день у США

Про це заявляє її прес-служба в понеділок вранці, пише Українська правда.

"Вже 2-й день радник президента України, народний депутат Ганна Герман перебуває у Вашингтоні, де вона має низку офіційних зустрічей, а також візьме участь у конференції "Проблема відродження нацизму у сучасному світі", котра відбудеться у Конгресі США 4 червня", - сказано в повідомленні.

"Ганна Герман була здивована, коли прочитала в українській пресі, що вона 2 червня приїхала до Василькова разом з В.Кличком", - стверджується в ньому.

Прес-служба наголошує, що Герман уже 2-й день "перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні".