Герман запевняє, що і ноги її не було у Василькові - вона другий день у США
09:41, 03 червня 2013Політика
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"Регіоналка" Ганна Герман уже 2-й день перебуває у Вашингтоні і не приїздила до Василькова в неділю, коли там відбувалися вибори мера.
Герман здивувалася новинам про себе у Василькові
Про це заявляє її прес-служба в понеділок вранці, пише Українська правда.
"Вже 2-й день радник президента України, народний депутат Ганна Герман перебуває у Вашингтоні, де вона має низку офіційних зустрічей, а також візьме участь у конференції "Проблема відродження нацизму у сучасному світі", котра відбудеться у Конгресі США 4 червня", - сказано в повідомленні.
"Ганна Герман була здивована, коли прочитала в українській пресі, що вона 2 червня приїхала до Василькова разом з В.Кличком", - стверджується в ньому.
Прес-служба наголошує, що Герман уже 2-й день "перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні".
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