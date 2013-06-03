Єфремов пропонує опозиції не нарікати на дзеркало

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Єфремов підкреслив, що його дивує реакція представників опозиції з приводу рішення Конституційного Суду України. За його словами, не треба нарікати на дзеркало, якщо тобі не подобається те, що ти в ньому бачиш. “А чого ви очікували від Конституційного Суду? Ми з вами такі закони прийняли”, - підкреслив Єфремов, звертаючись до представників опозиції.

При цьому він нагадав, що в нинішньому законодавстві передбачено, що вибори до місцевих рад проводяться одночасно по всій території України. “І судді КС іншого рішення вам у рамках закону та Конституції не приймуть. Вони вам відповіли те, що згідно із законом має бути в нашій державі”, - сказав Єфремов.

Єфремов підкреслює, що потрібно внести зміни до законодавства, передбачивши, що вибори до місцевих рад проводяться одночасно по всій території України, а позачергові вибори “мають проводитися, припустимо, в березні та жовтні кожного року”.

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Єфремов вважає , що саме парламент повинен ухвалити такі рішення.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня ц.р. Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень рад або голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року.

При цьому, як зазначається в рішенні КС, подовження або скорочення термінів повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, спрямованим на реалізацію механізму одночасного проведення всіх чергових виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами.

Водночас, опозиція наполягає на призначенні виборів мера Києва та депутатів Київради на 27 жовтня 2013 року. Про це заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сьогодні під час Погоджувальної ради парламенту.