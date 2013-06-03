Депутатам «простроченої» Київради вистелили дорогу квітами (відео)

У понеділок, 3 червня, Київраду проводжали квітами і похоронним маршем, йдеться у сюжеті ТСН.

Адже, як відомо, строк її конституційних повноважень завершився ще напередодні, але столичні депутати з дозволу Конституційного суду працюватимуть понаднормово.

Люди, які назвалися громадськими активістами, прийшли з букетом півоній, щоб привітати секретаря Київради Галину Герегу із закінченням повноважень, та з випускним альбомом депутатів Київради, яким прикрасили табличку на будівлі. Але всередині активістам були не раді. Пустити - пустили, а зустріти забули. "Як тільки ми підійшли до одного кабінету, вийшла людина, зірвала табличку з кабінету і швидко зачинила двері. Це каже про те, що вони самі розуміють, що вони вже нелегітимні", - запевнив активіст.

Безрезультатно поблукавши коридорами, активісти встелили півоніями останню путь до Київради і виконали похоронний марш. Не бачити цього волів і голова КМДА Олександр Попов, який терміново вирушив на виїзне засідання до Голосіївського району. Мовляв, говорити про проблеми соціально незахищених киян та дитячі майданчики треба ближче до людей.