Тимошенко просить СБУ не займатися провокаціями

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що у списках членів партії «Батьківщина», чи інших політичних партій, що входять до БЮТ, списку депутатів БЮТ до Верховної Ради, у списках БЮТ до рад місцевих рівнів – немає особи, яку б останнім часом затримувала СБУ за керівництво конвертаційним центром чи керівництво організованим злочинним угрупованням, або на квартирі якої б знаходився паспорт генерала Олексія ПУКАЧА, який перебуває у розшуку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

У зв’язку з цим, БЮТ звертається до представників ЗМІ, зокрема «Української правди», з вимогою “ретельніше перевіряти інформацію”. Окрім того, як зазначається у повідомленні, БЮТ просить керівництво СБУ та її прес-службу “не займатись політичними провокаціями”.

Як повідомляв УНІАН, вчора СБУ повідомила, що під час спецоперації виявлено закордонний паспорт на ім’я Олексія ПУКАЧА, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Паспорт було виявлено у керівника угруповання, яке займалось протиправними “конвертаційними” операціями, а також контрабандним ввезенням та реалізацією в країні дорогоцінного каміння першого порядку, - громадянина України Б., 1969 року народження. За даними прес-служби СБУ, він є активним членом однієї з політичних партій, для відкриття фіктивних підприємств використовував паспорт на прізвище “Науменко”.

Водночас, "Українська правда" з посиланням на джерела повідомила, що керівник угруповання є членом партії "Батьківщина" і навіть намагався пройти по списку БЮТ до Київради. При цьому, джерело в СБУ підтвердило "Українські правді", що паспорт справжній, а обшук проводився кілька днів тому.

Однак, офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Деякі ЗМІ наприкінці червня 2005 р. повідомили, що О.ПУКАЧ живий і перебуває в Ізраїлі.