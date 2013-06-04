Кличко вимагає відставки двох губернаторів і кримського уряду

Партія “УДАР” вимагає відставки голів адміністрацій Київської і Луганської областей та глави кримського уряду, які не змогли забезпечити 2 червня проведення чесних виборів.

Про це лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко заявив під час виступу з трибуни у Верховній Раді, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

“Вибори, які відбулися минулої неділі в Україні, відбулися з численними і зухвалими порушеннями і махінаціями. Зокрема, це стосується виборів мерів міст Василькова, Ялти, Алчевська. Знову “кружляли” «каруселі», вкидались або десь дівалися з дільниць виборчі бюлетені, знову купували голоси. Ці факти задокументовані. Тому хочу наголосити: ми будемо оскаржувати в суді результати сфальсифікованих виборів, зокрема, у Василькові”, - підкреслив Кличко.

В “УДАРі” також вимагають, щоб міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко взяв під контроль усі справи про порушення на виборах 2 червня, а всі махінатори понесли відповідальність.

На тему: УДАР: У Василькові зникли 500 бюлетенів при відриві переможця у 245 голосів

“Усі організатори і виконавці фальсифікацій повинні розуміти: відповідальність настане, рано чи пізно. Приклад того, що відбувається сьогодні в Туреччині, а перед тим в інших країнах, показує: масовий протест може викликати будь-яке рішення влади, яке не сприймається суспільством. Тому звертаюся до влади: не випробовуйте терпіння людей. Воно не безкінечне!”, - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що парламентарії зобов’язані докласти всіх зусиль, щоб забезпечити людям конституційне право на вибір.

“Щоб зупинити вакханалію, яку бачимо на місцевих виборах, ми вимагаємо запровадити вибори міських голів у два тури”, - зазначив лідер “УДАРу”.

Також "УДАР" вимагає, щоб парламент призначив вибори мера Києва і депутатів Київради.