У НУ-НС ще двох депутатів вламали підписати угоду з БЮТ

Найближчим часом ще двоє членів фракції "Наша Україна – Народна самооборона" підпишуть угоду про створення демократичної коаліції.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Водночас він відмовився називати прізвища тих, хто готовий поставити свої підписи під даним документом.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що досі не підписали угоду про створення коаліції з БЮТ семеро членів НУ-НС.

Він наголосив, що 22 листопада, під час зустрічі з народними депутатами від НУ-НС Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив свою позицію щодо формату майбутньої коаліції (Президент закликав усіх членів фракції «Наша Україна – Народна самооборона» підписати угоду з БЮТ – УНІАН).

За словами Р.ЗВАРИЧА, якщо непідписанти мають якусь принципову позицію щодо небажання формувати коаліцію з БЮТ, то вони мають про це сказати і, можливо, відмовитися від своїх депутатських мандатів. “Я б таку їхню позицію поважав, але поки позиція моїх колег не викликає глибокої поваги “, - сказав він.

Крім того, зауважив Р.ЗВАРИЧ, на даний момент він не почув жодної переконливої аргументації від тих, хто не бажає ставити свої підписи під коаліційною угодою. При цьому він висловив сподівання, що до 29 листопада (УНІАН: 23 листопада головуюча на засіданні Верховної Ради представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА оголосила, що наступне пленарне засідання відбудеться у четвер, 29 листопада) під угодою про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС буде зібрано достатню кількість підписів.

Як повідомляв УНІАН, досі не підписали угоду про створення коаліції семеро депутатів від НУ-НС, зокрема, Іван ПЛЮЩ, Юрій ЄХАНУРОВ, Микола ОНІЩУК, Іван КРІЛЬ, Василь ПЕТЬОВКА, Станіслав ДОВГИЙ, Віктор ТОПОЛОВ.